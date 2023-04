Droga in diretta: l’inviato italiano sbrocca durante il collegamento e allontana lo spacciatore (Di venerdì 14 aprile 2023) Una bella gara da raccontare: il resoconto da una splendida piazza assolata, poi il colpo di scena. In telecamera appare una bustina con dentro polvere bianca E’ accaduto lunedì alla… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 14 aprile 2023) Una bella gara da raccontare: il resoconto da una splendida piazza assolata, poi il colpo di scena. In telecamera appare una bustina con dentro polvere bianca E’ accaduto lunedì alla… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabioBortone : RT @wireditalia: A dircelo sono le analisi effettuate su campioni di capelli ritrovati in Spagna. Si tratta della prima prova diretta dell’… - cheaterbag : RT wireditalia 'A dircelo sono le analisi effettuate su campioni di capelli ritrovati in Spagna. Si tratta della pr… - GaetanoBresci9 : RT @wireditalia: A dircelo sono le analisi effettuate su campioni di capelli ritrovati in Spagna. Si tratta della prima prova diretta dell’… - wireditalia : A dircelo sono le analisi effettuate su campioni di capelli ritrovati in Spagna. Si tratta della prima prova dirett… - CalcioWeb : #TancrediPalmeri non ci sta! La reazione dopo che uno spacciatore mostra in diretta tv la droga prima di… -