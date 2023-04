Dramma Julia ituma, il ricordo delle compagne di Nazionale (Di venerdì 14 aprile 2023) Toccanti parole da parte delle compagne di nazionali Julia ituma si è spenta tragicamente nella giornata di ieri a soli 18 anni. Precipitata dall’hotel in cui dormiva insieme alle compagne di volley di Novara (c’è una indagine in corso) era una delle azzurre più promettenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte delle società, delle istituzioni, da Malagò al numero uno della Fipav, Manfredi fino alla ex compagne di Nazionale. La scorsa estate la ituma aveva vinto l’Europeo U19 con l’Italia. Linda Nwakalor ha scritto: “Non ci sono parole. Spero che ovunque tu sia possa riposare in pace, piccola Titu. Ti voglio bene per sempre”. Leggi anche: Dramma nel mondo del volley: muore la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Toccanti parole da partedi nazionalisi è spenta tragicamente nella giornata di ieri a soli 18 anni. Precipitata dall’hotel in cui dormiva insieme alledi volley di Novara (c’è una indagine in corso) era unaazzurre più promettenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio da partesocietà,istituzioni, da Malagò al numero uno della Fipav, Manfredi fino alla exdi. La scorsa estate laaveva vinto l’Europeo U19 con l’Italia. Linda Nwakalor ha scritto: “Non ci sono parole. Spero che ovunque tu sia possa riposare in pace, piccola Titu. Ti voglio bene per sempre”. Leggi anche:nel mondo del volley: muore la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Siamo senza parole... ?????? #EurosportVOLLEY | #Pallavolo | #Volley | #Ituma - sportface2016 : +++Dramma nel mondo dello sport: Julia #Ituma, 18enne pallavolista della Igor Gorgonzola Novara, è morta questa not… - matteosalvinimi : Notizie che non vorremmo mai leggere. Tanta tristezza per il dramma che ha portato via a 18 anni Julia, promessa de… - angiuoniluigi : RT @FraLauricella: La relazione di #messina denaro con la maestra con il marito in carcere. #la7 sospende #giletti. Il dramma di Julia #I… - Alexandra0306 : RT @DAZN_IT: Dramma nel volley: è morta Julia Ituma, giocatrice dell'Igor Novara L'opposto aveva 18 anni #DAZN -