Dove va il Terzo Polo diviso, soprattutto i suoi elettori (Di venerdì 14 aprile 2023) Da quando è scoppiata la crisi, definitiva, tra Renzi e Calenda nel mondo politico è partita la domanda: Dove va allora il Terzo Polo? Domanda lecita che però merita di essere sdoppiata. Perché chiedersi cosa regalerà il futuro del cosiddetto «centro» riguarda i politici e gli elettori. Per i primi la situazione pare essere piuttosto chiara. Nessun parlamentare di Italia Viva o Azione ha intenzione di creare scossoni di alcun tipo; si resiste per 4 anni e mezzo, nella speranza che la legislatura (la nomina, lo stipendio etc etc etc) duri fino alla sua naturale scadenza. Sul posizionamento è evidente che Renzi guardi con profondo interesse a Forza Italia. Non è una novità che il sogno dell'ex sindaco di Firenze sia di portare avanti la tradizione politica di Silvio Berlusconi, che per lungo tempo ha apprezzato quello ...

