Dove può arrivare l'Italia del rugby femminile nel Sei Nazioni che rinizia. Parla il ct Nanni Raineri (Di venerdì 14 aprile 2023) È come se la nazionale Italiana di rugby femminile quest’anno stia giocando due Sei Nazioni in uno. Il primo è finito il 2 aprile e ha visto le Azzurre giocare contro due delle squadre più forti del mondo: la Francia e, soprattutto, l’Inghilterra, una formazione che fa paura per potenza fisica e risultati, capace di vincere le ultime 4 edizioni del torneo senza perdere nemmeno una partita e sconfitta in finale alla Coppa del Mondo 2022 dalla Nuova Zelanda, che ha fatto una mezza impresa, nonostante il valore della sua rosa. Il secondo invece inizierà il 15 aprile e sarà contro Irlanda, Scozia e Galles. Due gare in casa, la prima e l’ultima, contro tre squadre decisamente alla portata delle Azzurre, che si trovano al quinto posto nel ranking mondiale e che hanno le capacità e il talento per poter provare quantomeno a ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 aprile 2023) È come se la nazionalena diquest’anno stia giocando due Seiin uno. Il primo è finito il 2 aprile e ha visto le Azzurre giocare contro due delle squadre più forti del mondo: la Francia e, soprattutto, l’Inghilterra, una formazione che fa paura per potenza fisica e risultati, capace di vincere le ultime 4 edizioni del torneo senza perdere nemmeno una partita e sconfitta in finale alla Coppa del Mondo 2022 dalla Nuova Zelanda, che ha fatto una mezza impresa, nonostante il valore della sua rosa. Il secondo invece inizierà il 15 aprile e sarà contro Irlanda, Scozia e Galles. Due gare in casa, la prima e l’ultima, contro tre squadre decisamente alla portata delle Azzurre, che si trovano al quinto posto nel ranking mondiale e che hanno le capacità e il talento per poter provare quantomeno a ...

