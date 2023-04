Dov' è la presunta veggente di Trevignano? Sul caso si muove la Diocesi

(Di venerdì 14 aprile 2023) Per adesso non c'è traccia di Gisella Cardia, lache dice di parlare con la Madonna. Adesso potrebbe tornare presto aRomano, forse già il prossimo 3 maggio, ma si tratta solo di indiscrezioni. Da alcuni giorni, dopo il caos mediatico, si sono perse le sue tracce. Gisella è al centro di una querelle abbastanza complessa: da una parte la statuetta della Madonna, acquistata a Medjugorie che lacrimerebbe sangue (probabilmente umano), dall'altra forse troppo clamore e tanti soldi donati dai fedeli alla sua onlus diche secondo l'ultimo bilancio depositato ha raccolto circa 119 mila euro, ma solo 400 euro sono stati donati in beneficenza. Intanto, s'attende la risposta della Commissione istituita dalladi Civita Castellana sulle presunte apparizioni ...

...dell'inchiesta Attilio Bolzoni Sicindustria come prima E c'è poi chi è rimasto esattamente'era, ... tributarista di fama, relazioni con gli alti comandi di Finanza e Arma,talpa dell'...... ma che fine ha fatto Federica Sciarelli torna sulla morte di Niccolò Ciatti:'è finito il suo ... in provincia di Roma, dove laveggente di nome Gisella, ultimamente salita all'attenzione ...Il prossimo appuntamento Sul sito dell'associazione costituita l'anno scorso dallaveggente permangono tutte le indicazioni per fare donazioni. Così come restano i messaggio, come quello del ...

NYT: arrestata la presunta talpa, è un 21enne della Air National Guard. Mina russa a Zaporizhzhia - Aiea: gravi conseguenze se Zaporizhia non viene protetta - Aiea: gravi conseguenze se Zaporizhia non viene protetta RaiNews

E' Jack Teixeira, un 21enne della Guardia Nazionale del Massachusetts. Un amico lo descrive come 'patriottico, devoto cattolico, amante delle armi e dubbioso del futuro dell'America' (ANSA) ...La presunta talpa dei file segreti del Pentagon è un membro di 21 anni dell'ala dell'intelligence della Massachusetts Air National Guard. Il suo nome è Jack Teixeira e adesso rischia una maxi condanna ...