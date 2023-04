"Dove devi andare". La Chirico si scatena: eco-teppista massacrata | Video (Di venerdì 14 aprile 2023) Gli attivisti per l'ambiente insorgono. Con il governo Meloni, infatti, chi imbratta opere pubbliche e monumenti vedrà cospicue sanzioni. Ed ecco che Ultima generazione sbotta. Ospite di PiazzaPulita, nella puntata di giovedì 13 aprile su La7, c'è Chloe, una giovane attivista. È lei a scagliarsi contro Annalista Chirico: "La signora ha detto che 'l'Italia sta riducendo le emissioni e che dovremmo andare in Cina', ma l'Italia è il sesto finanziatore di combustibili fossili al mondo, quindi se lei non conosce le informazioni...". Parole che scatenano la giornalista: "Vada a imbrattare piazza Tienanmen se hai il coraggio, in Italia è facile". A quel punto Chloe prosegue: "Sesto finanziatore di combustibili fossili", "Vai in Cina", ribadisce la Chirico mentre Chloe dice: "Sono italiana, se certe cose non le sai è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Gli attivisti per l'ambiente insorgono. Con il governo Meloni, infatti, chi imbratta opere pubbliche e monumenti vedrà cospicue sanzioni. Ed ecco che Ultima generazione sbotta. Ospite di PiazzaPulita, nella puntata di giovedì 13 aprile su La7, c'è Chloe, una giovane attivista. È lei a scagliarsi contro Annalista: "La signora ha detto che 'l'Italia sta riducendo le emissioni e che dovremmoin Cina', ma l'Italia è il sesto finanziatore di combustibili fossili al mondo, quindi se lei non conosce le informazioni...". Parole cheno la giornalista: "Vada a imbrattare piazza Tienanmen se hai il coraggio, in Italia è facile". A quel punto Chloe prosegue: "Sesto finanziatore di combustibili fossili", "Vai in Cina", ribadisce lamentre Chloe dice: "Sono italiana, se certe cose non le sai è ...

