Dopo la pioggia torna il sereno, massime fino ai 20 gradi nel weekend (Di venerdì 14 aprile 2023) Tra venerdì e il fine settimana un flusso di correnti più fresche interesserà l'Europa centro-meridionale, mantenendo le temperature sulla nostra regione e sulla provincia in media col periodo ma con tempo soleggiato solo a tratti. Le previsioni a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 14 aprile 2023 Tempo Previsto: In mattinata sul settore centro-occidentale della regione cielo sereno o poco nuvoloso, su quello orientale cielo nuvoloso o con nubi sparse ma con tempo generalmente asciutto. Tra il pomeriggio e la sera cielo poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature: Minime comprese tra 5 e 9°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 15 e 18°C. Venti: In pianura deboli/moderati da nord-ovest, in quota deboli/moderati da nord-ovest. Sabato 15 aprile 2023 Tempo Previsto: In mattinata sui ...

