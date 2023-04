Dopo i rumors, un altro indizio sulla nuova presunta love story dello star system (Di venerdì 14 aprile 2023) Kylie Jenner e Timothée Chalamet: è nata una nuova coppia nel mondo dello star system? Il mondo del gossip freme. Perché i rumors e le indiscrezioni che circolano da qualche tempo su un presunto flirt tra l’attore e l’imprenditrice beauty, potrebbe avere ora una conferma. L’auto di lei, infatti, è stata vista sotto casa di lui. E la domanda sorge spontanea: sta davvero nascendo un nuovo amore? Timothée Chalamet a “Che tempo che fa”: «Qui mi sento a ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 aprile 2023) Kylie Jenner e Timothée Chalamet: è nata unacoppia nel mondo? Il mondo del gossip freme. Perché ie le indiscrezioni che circolano da qualche tempo su un presunto flirt tra l’attore e l’imprenditrice beauty, potrebbe avere ora una conferma. L’auto di lei, infatti, è stata vista sotto casa di lui. E la domanda sorge spontanea: sta davvero nascendo un nuovo amore? Timothée Chalamet a “Che tempo che fa”: «Qui mi sento a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larcisiciliano : ??3/3 a carico di risparmiatori - indigeni indifesi ed esteri preoccupati, a giudicare dalle preventive telefonate… - redazionerumors : [Trending now] #GiuliaDeLellis foto look: dopo un suo recente e sventurato viaggio in America con il fidanzato, ha… - voxandone : Dopo la penalizzazione della @PallVarese , ecco la situazione in #LBASerieA a 5 giornate dalla fine. Varese è con u… - lecriptovalute : Oggi potrebbe scattare il sell the news, dopo il buy the rumors dei giorni scorsi #Ethereum #ETH $ETH #Shanghai… - cryptonomist_ : Oggi potrebbe scattare il sell the news, dopo il buy the rumors dei giorni scorsi #Ethereum #ETH $ETH #Shanghai… -