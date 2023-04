Donna investita da un motociclista a Ostia Lido (Di venerdì 14 aprile 2023) CRONACA DI ROMA – Una Donna è stata investita da un motociclista nella zona di Ostia Lido. L’impatto è stato molto violento e entrambi sono stati portati in codice rosso presso l’ospedale. La signora stava attraversando la strada all’altezza di via Lucio Lepidio, dietro il lunapark, quando la motocicletta l’avrebbe colpita in modo molto violento. Per effettuare i soccorsi e i rilevamenti che chiariranno le dinamiche dell’incidente, quel tratto della via Ostiense è stato momentaneamente chiuso al traffico. Soprattutto nel punto dove s’incrociano via Capitan Consalvo (davanti la Posta centrale del Litorale), viale Vasco de Gama e via Cardinal Ginnasi, considerate la porta di Ostia sulla via del Mare e l’Ostiense. Una zona dove, peraltro, sono risapute le congestioni del traffico per la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) CRONACA DI ROMA – Unaè statada unnella zona di. L’impatto è stato molto violento e entrambi sono stati portati in codice rosso presso l’ospedale. La signora stava attraversando la strada all’altezza di via Lucio Lepidio, dietro il lunapark, quando la motocicletta l’avrebbe colpita in modo molto violento. Per effettuare i soccorsi e i rilevamenti che chiariranno le dinamiche dell’incidente, quel tratto della via Ostiense è stato momentaneamente chiuso al traffico. Soprattutto nel punto dove s’incrociano via Capitan Consalvo (davanti la Posta centrale del Litorale), viale Vasco de Gama e via Cardinal Ginnasi, considerate la porta disulla via del Mare e l’Ostiense. Una zona dove, peraltro, sono risapute le congestioni del traffico per la ...

