Donazione degli organi e dei tessuti: “Dichiara il tuo sì in Comune a Cerveteri” (Di venerdì 14 aprile 2023) Cerveteri – Il Comune di Cerveteri aderisce alla campagna nazionale promossa dall’Anci per la Donazione di organi, tessuti e cellule: “Donare è una scelta naturale”. Anche quest’anno Anci affiancherà il ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti in occasione della promozione della 26ma Giornata nazionale per la Donazione di organi e tessuti del prossimo 16 aprile attraverso la diffusione del messaggio: “Dichiara il tuo Sì in Comune”. “Questo è il mio primo anno da Sindaco di Cerveteri e con piacere sostengo questa campagna che rappresenta una vera e propria mobilitazione nazionale da parte di tutti i Comuni italiani – ha Dichiarato il Sindaco Elena Gubetti ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023)– Ildiaderisce alla campagna nazionale promossa dall’Anci per ladie cellule: “Donare è una scelta naturale”. Anche quest’anno Anci affiancherà il ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti in occasione della promozione della 26ma Giornata nazionale per ladidel prossimo 16 aprile attraverso la diffusione del messaggio: “il tuo Sì in”. “Questo è il mio primo anno da Sindaco die con piacere sostengo questa campagna che rappresenta una vera e propria mobilitazione nazionale da parte di tutti i Comuni italiani – hato il Sindaco Elena Gubetti ...

