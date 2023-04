Domenica sera, Demi Moore ruberà la scena: Non è l’Arena lascia spazio a un film (Di venerdì 14 aprile 2023) Domenica sera, la rete televisiva La7 proporrà ai suoi telespettatori qualcosa di completamente diverso: Un colpo perfetto, un film del 2007 con Demi Moore e Michael Caine, sostituirà l’appuntamento con il popolare talk show Non è l’Arena. Scopriamo come e perché questa decisione è stata presa e quali possibili ripercussioni potrebbe avere sulla programmazione futura. La sospensione di Non è l’Arena e la corsa ai ripari Dopo la cancellazione improvvisa di Non è l’Arena, i palinsesti della rete diretta da Andrea Salerno sono stati costretti a fare una scelta rapida per colmare il vuoto lasciato. La soluzione è stata quella di optare per un film già ampiamente replicato, “Un colpo perfetto”, diretto da Michael Radford. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 aprile 2023), la rete televisiva La7 proporrà ai suoi telespettatori qualcosa di completamente diverso: Un colpo perfetto, undel 2007 cone Michael Caine, sostituirà l’appuntamento con il popolare talk show Non è. Scopriamo come e perché questa decisione è stata presa e quali possibili ripercussioni potrebbe avere sulla programmazione futura. La sospensione di Non èe la corsa ai ripari Dopo la cancellazione improvvisa di Non è, i palinsesti della rete diretta da Andrea Salerno sono stati costretti a fare una scelta rapida per colmare il vuototo. La soluzione è stata quella di optare per ungià ampiamente replicato, “Un colpo perfetto”, diretto da Michael Radford. ...

