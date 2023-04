Domenica In, trentunesima puntata: tutti gli ospiti di domenica 16 Aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) domenica In ritorna con il suo consueto appuntamento del weekend. Mara Venier condurrà il suo varietà per un pomeriggio di festa e spettacolo su Rai 1. Scopriamo chi sarà con lei. domenica In, ospiti domenica 16 Aprile Zia Mara inizierà la domenica degli italiani con Piera Maggio, la madre della tristemente nota Denise Pipitone, la piccola scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. Settimane fa ha chiesto un incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il suo caso, ma ancora sta aspettando di ricevere risposta. Ospite di Mara Venier anche Elisabetta Gregoraci, che sta vivendo un bellissimo momento tra l’amore e gli impegni professionali. Insieme a lei ci sarà il papà Mario. Inoltre, a ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 aprile 2023)In ritorna con il suo consueto appuntamento del weekend. Mara Venier condurrà il suo varietà per un pomeriggio di festa e spettacolo su Rai 1. Scopriamo chi sarà con lei.In,16Zia Mara inizierà ladegli italiani con Piera Maggio, la madre della tristemente nota Denise Pipitone, la piccola scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. Settimane fa ha chiesto un incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il suo caso, ma ancora sta aspettando di ricevere risposta. Ospite di Mara Venier anche Elisabetta Gregoraci, che sta vivendo un bellissimo momento tra l’amore e gli impegni professionali. Insieme a lei ci sarà il papà Mario. Inoltre, a ...

