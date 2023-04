Docente tutor? Perchè non ripristinare la compresenza nelle classi? Lettera (Di venerdì 14 aprile 2023) Inviato da Mario Bocola - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha avanzato la proposta del “Docente tutor” per gli alunni più difficili e che restano indietro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 aprile 2023) Inviato da Mario Bocola - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha avanzato la proposta del “” per gli alunni più difficili e che restano indietro. L'articolo .

