(Di venerdì 14 aprile 2023) Illa novità prevista per il prossimo anno scolastico. Nei giorni scorsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto apposito. Le domande in merito sono tante. L'articoloc’è già,uno una

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docente tutor: negli istituti professionali c’è già, sarà un doppione o una modifica? [VIDEO] - AnnaLeali3 : RT @TecnicaScuola: Docente tutor e orientatore: requisiti, compensi e scadenze – VIDEO GUIDA -- - TecnicaScuola : Docente tutor e orientatore: requisiti, compensi e scadenze – VIDEO GUIDA -- - orizzontescuola : Docente tutor, requisiti, compiti e compensi. Tutte le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Pistorino (F… - iaiacercacasa : @fossiFiga Su questo sono d'accordo (mi ci ha fatto riflettere la docente tutor, dopo 20 anni a scuola, lei). Io ce… -

Cosa farà ilAvrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell'istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di ...Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha avanzato la proposta del "" per gli alunni più difficili e che restano indietro. Questa figura dovrebbe essere pagata di più. Oggi purtroppo la gestione della classe con la presenza di alunni con problemi ...... il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni precise in merito all'inserimento nelle scuole delle nuove figure die orientatore per l'anno scolastico 2023 - 2024. ...

Docente tutor, non ci sono finanziamenti per ATA e lavoro segreterie “Ci sentiamo offesi”, DSGA protestano. Anief: “Trovare le risorse” Orizzonte Scuola

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha avanzato la proposta del “docente tutor” per gli alunni più difficili e che restano indietro. Questa figura dovrebbe essere pagata di pi ...Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara ha firmato due decreti per stanziare oltre 1 miliardo di euro da destinare alla formazione del personale scolastico e degli studenti, e al potenziame ...