“Divisi alle europee” Scoppia il panico al Centro | il rischio del flop clamoroso alle elezioni

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il giorno dopo non solo conferma la rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Ma la cristallizza nel tempo. E a farlo è il leader di Azione: «andremo», dice in a Oggi è un altro giorno. Parole che aumentano la preoccupazione di alcuni, sia in Italia Viva che Azione, per lo strappo e il fallimento del progetto del Terzo Polo. «Andaresarebbe una follia», lo sfogo di un parlamentare centrista all'Adnkronos. La soglia di sbarramento del 4%, sondaggi attuali alla mano, sembra difficilmente superabile per i due partiti se corressero da soli. Ed è per questo che c'è chi auspica, posate le polveri della rottura, si possa gradualmente nei prossimi mesi recuperare un rapporto. Del resto, si spiega, i rapporti tra i ...