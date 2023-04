“Distrutte dalla guerra | un decennio per” Il documento che inguaia la Russia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Lain Ucraina ha distrutto gli spetsnaz, le forze speciali usateper operazioni clandestine, tanto che ci vorrà unper ricostruire questa forza. È quanto emerge da nuovi documenti riservati del Pentagono coinvolti nella fuga di notizie, secondo quanto rivela il Washington Post. Sottoposti ad un durissimo addestramento di quattro anni, gli spetsnaz sono stati creati per portare a termine missioni clandestine ad alto rischio, compreso l'apparente ordine di catturare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'inizio del conflitto scoppiato nel febbraio 2022. Ma i comandanti militari russi, poco convinti delle capacità delle truppe convenzionali, hanno inviato al fronte anche questa forza di élite, che è stata in gran parte distrutta nei combattimenti, almeno secondo i report ...

La guerra in Ucraina ha distrutto gli spetsnaz, le forze speciali usate dalla Russia per operazioni clandestine, tanto che ci vorrà un decennio per ricostruire questa forza. È quanto emerge da nuovi ...