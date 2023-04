Distrazione muscolare (e stampelle) per il sindaco Gualtieri (Di venerdì 14 aprile 2023) Una Distrazione muscolare costringerà il sindaco di Roma a muoversi con l'aiuto delle stampelle per qualche giorno. Lo ha spiegato lo stesso Roberto Gualtieri ai giornalisti che lo attendevano al complesso di Santa Maria della Pietà a Roma per la visita della nuova sala polifunzionale. Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) Unacostringerà ildi Roma a muoversi con l'aiuto delleper qualche giorno. Lo ha spiegato lo stesso Robertoai giornalisti che lo attendevano al complesso di Santa Maria della Pietà a Roma per la visita della nuova sala polifunzionale.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Distrazione muscolare (e stampelle) per il sindaco Gualtieri - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: La #Roma perde #Dybala per un problema muscolare e poco prima dell’intervallo ha l’occasione dal dischetto con Pellegri… - ilRomanistaweb : La #Roma perde #Dybala per un problema muscolare e poco prima dell’intervallo ha l’occasione dal dischetto con Pell… - sportli26181512 : Inter, la doppia giocata di Calhanoglu: torna in campo e firma il rinnovo: Di nuovo in campo, pronto a riprendersi… - Michelejuve259 : @mirkonicolino Mirko, osimhen forse forse giocherà le ultime 2... Una distrazione Muscolare non è roba da 20 giorni. Esperienza personale. -

Serie A, Calhanoglu, Immobile, Dessers, Maldini e Novità di formazione verso la 30a giornata di campionato Bestseller di Amazon Inter, OK Calhanoglu Hakan Calhanoglu è pronto. Il centrocampista turco ha smaltito la distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra rimediata a fine marzo e tornerà a disposizione sabato a San Siro in campionato contro il Monza. Mister Inzaghi gli concederà minutaggio per ... Inter, ottime notizie: Inzaghi recupera un tassello importante - Top News Il turco si era fermato con la maglia della sua nazionale nella sfida contro la Croazia, rimediando una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra che lo ha costretto a saltare le ... Serie A, Calhanoglu, Immobile, Dessers, Maldini e... Il centrocampista turco ha smaltito la distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra rimediata a fine marzo e tornerà a disposizione sabato a San Siro in campionato contro il Monza. Mister ... Novità di formazione verso la 30a giornata di campionato Bestseller di Amazon Inter, OK Calhanoglu Hakan Calhanoglu è pronto. Il centrocampista turco ha smaltito laall'adduttore della coscia destra rimediata a fine marzo e tornerà a disposizione sabato a San Siro in campionato contro il Monza. Mister Inzaghi gli concederà minutaggio per ...Il turco si era fermato con la maglia della sua nazionale nella sfida contro la Croazia, rimediando unaall'adduttore della coscia destra che lo ha costretto a saltare le ...Il centrocampista turco ha smaltito laall'adduttore della coscia destra rimediata a fine marzo e tornerà a disposizione sabato a San Siro in campionato contro il Monza. Mister ... Napoli, distrazione muscolare per Simeone: salta doppia sfida col Milan Sky Sport Inter, Simone Inzaghi sorride: Calhanoglu è tornato a disposizione MILANO - Dopo l'importante vittoria di Champions League in casa del Benfica, per l' Inter non c'è sosta, con la squadra concentrata nel preparare il prossimo impegno di campionato contro il Monza. Sor ... Inter, riecco Calhanoglu: la scelta di Inzaghi tra Monza e Benfica Iscrizione avvenuta con successo. Buone notizie per l'Inter di Simone Inzaghi che, in vista della prossima giornata di campionato contro il Monza, ritrova pienamente Hakan Calhanoglu tra i calciatori ... MILANO - Dopo l'importante vittoria di Champions League in casa del Benfica, per l' Inter non c'è sosta, con la squadra concentrata nel preparare il prossimo impegno di campionato contro il Monza. Sor ...Iscrizione avvenuta con successo. Buone notizie per l'Inter di Simone Inzaghi che, in vista della prossima giornata di campionato contro il Monza, ritrova pienamente Hakan Calhanoglu tra i calciatori ...