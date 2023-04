Disco Music | lo stile che non può tramontare

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tutto è cominciato con Donna Summer (prodotta dall’italiano Giorgio Moroder). Da lei sono partiti i deejay, i ritmi da dance floor e le contaminazioni di tutti gli altri generi che, ancora oggi, ne sono debitori. Un libro sulla «black queen» ripercorre le tappe di questa rivoluzione pop. Sedici minuti e 50 secondi per conquistare il mondo. Con una sola lunghissima canzone: erotica, sensuale, un capolavorocostruito su cinque parole (Love to Love You Baby) ripetute a cadenza regolare, tra gemiti e amplessi simulati a lume di candela. Lei, LaDonna Gaines da Boston, in arte Donna Summer, stesa sul pavimento deiLand Studios di Monaco di Baviera. Dall’altra parte del vetro della sala di incisione Giorgio Moroder e Peter Bellotte, i suoi producer, spettatori increduli della nascita del primo vero grande hit da ...

E' autore di numerosi libri di argomento musicale. Questo testo è tratto da "Lunario della musica: Un disco per ogni giorno dell'anno" pubblicato da Einaudi, per gentile concessione dell'autore e dell ...