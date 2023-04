Disastro Kovacs | class action | danni per 150 milioni di euro | “Violata lealtà sportiva”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AScribellito : RT @tuttonapoli: Il Mattino - Disastro Kovacs, se ne accorge anche la UEFA: possibile stop fino a fine stagione - _antoniobraccio : RT @tuttonapoli: Il Mattino - Disastro Kovacs, se ne accorge anche la UEFA: possibile stop fino a fine stagione - NapoletanoFier1 : RT @tuttonapoli: Il Mattino - Disastro Kovacs, se ne accorge anche la UEFA: possibile stop fino a fine stagione - fred57912 : RT @tuttonapoli: Il Mattino - Disastro Kovacs, se ne accorge anche la UEFA: possibile stop fino a fine stagione -

Anguissa, la seconda ammonizione è generosa Ma è nella ripresa che inizia il vero show di, con una gestione della gara a senso unico che irrita gli azzurri: doppia ammonizione nel giro di 4 ad ...... col cartellino giallo: un gesto di stizza, non violento ma codificato dal regolamento" "Sul piano disciplinare sentenzia Calvarese l'arbitroè stato un: ha sorvolato in più ...Ci sono ancora 90 minuti tutti da giocare - 6 ARBITRO. Non ammonisce Leao, non ammonisce ...parti il piagnonismo sugli arbitri non è mai stato di casa epperò questo rumeno è stato un- ...

Il Mattino - Disastro Kovacs, se ne accorge anche la UEFA: possibile stop fino a fine stagione Tutto Napoli

Antonio Cassano duro sull’arbitraggio di Kovacs nella gara di ieri tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni alla Bobo TV Antonio Cassano duro sull’arbitraggio di Kovacs nella gara di ieri tra Milan e ...L'arbitraggio di Kovacs in Milan-Napoli ha mandato su tutte le furie i tifosi azzurri e anche la dirigenza. Dei disastri del rumeno si è accorta anche la UEFA, scrive Il Mattino: "Giuntoli e gli altri ...