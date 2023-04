Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, giornata di studi lunedì 17 alla Cittadella Giuridica a cura dell'Università di Salerno. (Di venerdì 14 aprile 2023) lunedì 17 aprile , a partire dalle ore 9.30, si terrà nell' Aula Cilento dell'Università degli studi di Salerno, il Convegno di studi " Convenzione europea dei Diritti dell'uomo e delle libertà ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 14 aprile 2023)17 aprile , a partire dalle ore 9.30, si terrà nell' Aula Cilentodeglidi, il Convegno di" Convenzione europea dei...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : E’ in atto una mutazione del ruolo della Corte Costituzionale.È bastata una domanda x capire che i diritti fondamen… - iacopo_melio : Sui CPR (centri per i rimpatri) sottolineo ogni parola del segretario Emiliano Fossi: sono spazi disumani, sempre e… - ladyonorato : In Ucraina il tema dell’identità di genere soccombe a fronte delle esigenze di reclutamento: i nati maschi devono a… - LauraGi63815697 : RT @madforfree: E’ in atto una mutazione del ruolo della Corte Costituzionale.È bastata una domanda x capire che i diritti fondamentali del… - ValeReinstated : RT @madforfree: E’ in atto una mutazione del ruolo della Corte Costituzionale.È bastata una domanda x capire che i diritti fondamentali del… -