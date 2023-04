Diritti dell’uomo, doppio appuntamento: a Salerno la Presidente della Corte Costituzionale (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLunedì 17 aprile, a partire dalle ore 9.30, si terrà nell’Aula Cilento dell’Università degli Studi di Salerno, il Convegno di studi “Convenzione europea dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ordinamento italiano: nuovi sviluppi sostanziali e procedurali”. Il Convegno, dopo gli indirizzi di saluto del Magnifico Rettore Vincenzo Loia, del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Giovanni Sciancalepore e della Professoressa Angela Di Stasi, Direttore dell’Osservatorio sullo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e organizzatrice dell’evento, vedrà la solenne apertura dei lavori ad opera del Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. Seguiranno le relazioni dell’Avvocato Generale dello ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLunedì 17 aprile, a partire dalle ore 9.30, si terrà nell’Aula Cilento dell’Università degli Studi di, il Convegno di studi “Convenzione europea deie delle libertà fondamentali e ordinamento italiano: nuovi sviluppi sostanziali e procedurali”. Il Convegno, dopo gli indirizzi di saluto del Magnifico Rettore Vincenzo Loia, del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Giovanni Sciancalepore eProfessoressa Angela Di Stasi, Direttore dell’Osservatorio sullo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e organizzatrice dell’evento, vedrà la solenne apertura dei lavori ad opera delSilvana Sciarra. Seguiranno le relazioni dell’Avvocato Generale dello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miconsentatwitt : @IlNazionale @___Claudias___ Anche i giaguari, i leoni, gli alci hanno i loro diritti, perché non reintrodurre in n… - ilDiscriminato : @madforfree Sarebbe meglio dire che: I diritti fondamentali dell’individuo sono ormai in surreale competizione con… - me4climate : RT @ReteClima: ? Svolta a #Strasburgo la prima audizione pubblica mai tenuta dalla Corte europea per i diritti dell’uomo in relazione a una… - CO2web : RT @ReteClima: ? Svolta a #Strasburgo la prima audizione pubblica mai tenuta dalla Corte europea per i diritti dell’uomo in relazione a una… - mv82083974 : RT @AbcAbc49607483: La vogliamo finire con tutti questi controlli e direttive dell'UE? L'UOMO È SOGGETTO DI DIRITTI E LIBERTÀ E DEVE ESSERE… -

Turchia, le elezioni - referendum pro o contro Erdoan ... con un solo uomo. Leader islamista, figura politica controversa, ... aumentando sempre i loro salari al di sopra dell'inflazione ". ... Selahattin Demirta, ex avvocato per i diritti umani, leader del ... Polizia di Stato - Cosenza: Servizi Straordinari di Controllo del Territorio nel centro cittadino. ...113 e le Volanti che sono intervenute hanno rintracciato l'uomo ... è stato contenuto, tratto in arresto e posto a disposizione dell'... Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell'indagato (da ... Fiori, profumi e cultura botanica: il programma della 62esima Fiera di Primavera a Mondovì I diritti d'autore dalla vendita del libro saranno devoluti alla ...vendita del libro saranno devoluti alla sezione torinese dell'... il rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo. Ne parla l'... ... con un solo. Leader islamista, figura politica controversa, ... aumentando sempre i loro salari al di sopra'inflazione ". ... Selahattin Demirta, ex avvocato per iumani, leader del ......113 e le Volanti che sono intervenute hanno rintracciato l'... è stato contenuto, tratto in arresto e posto a disposizione'... Il tutto si comunica nel rispetto dei'indagato (da ...d'autore dalla vendita del libro saranno devoluti alla ...vendita del libro saranno devoluti alla sezione torinese'... il rispetto'ambiente e della salute. Ne parla l'... Nasce la rubrica ‘Ora Legale per i Diritti Umani’ CorrierePL