DIRETTA MotoGP | GP Austin 2023 LIVE | Bagnaia impressiona sul passo | Martin leader a metà P2

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.42 Di Giannantonio anticipa i tempi e prova il time-attack, fermando il cronometro in 2’04?2 e salendo in 16ma posizione a mezzo secondo dalla top10 che vale l’accesso in Q2. 22.40 Ricapitoliamo la situazione della top10 nella combinata:è al comando davanti a Marini,, Quartararo, Oira, Zarco, Alex Marquez, Miller e le Aprilia di Viñales e Aleix Espargarò. 14° ildel Mondiale Bezzecchi. 22.38 Quando mancano poco più di 20 minuti allo scadere, si avvicina il momento del time-attack per tutti. 22.36sta sperimentando adesso la gomma hard all’anteriore, girando sempre con la media usata al posteriore. Prove comparative importanti in ottica Sprint e gara. 22.34 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI ...

In corso la seconda sessione di Libere della MotoGP ad Austin (Sky Sport e in streaming su NOW): si decidono i 10 piloti che si giocheranno le qualifiche di domani direttamente dal Q2. Dopo un po' di pioggia durante la Moto2 è ... La gara della top - class è in programma domenica alle 21: in tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP AUSTIN, LE PROVE LIBERE LIVE Il Circuito delle Americhe

DIRETTA MotoGP, GP Austing 2023 LIVE: risultati P2 in tempo reale OA Sport

