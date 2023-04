Diodato | il nuovo singolo è “Occhiali da sole”

(Di venerdì 14 aprile 2023) È in radio da oggi, 14 aprile, “da”, ildiestratto dall’album “Così speciale”, già fuori ovunque. In “daracconta l’inevitabile clash tra le diverse aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci amano e ci osservano nel tentativo di proteggerci. “da” rappresenta tutte quelle domande a cui forse non darai mai una risposta e le scelte che sembrano andare sempre in direzione opposta. Se ildelle sfavillanti vite altrui sembra splendere tanto forte da poter far male, un paio didapossono tornare utili. Scritto, arrangiato e artisticamente ...

