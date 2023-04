Diffidati Spezia-Lazio, i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Torino (Di venerdì 14 aprile 2023) La Lazio, archiviato il grande successo conquistato la scorsa settimana con la Juventus, è pronta a tornare in campo contro lo Spezia nel match del Picco valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita estremamente importante per i ragazzi di Maurizio Sarri, che potrebbero consolidare il loro secondo posto in classifica ed avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda la lista dei Diffidati, i biancocelesti hanno un solo calciatore che, in caso di ammonizione, sarebbe costretto a saltare il prossimo turno contro il Torino: si tratta del centrocampista Danilo Cataldi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) La, archiviato il grande successo conquistato la scorsa settimana con la Juventus, è pronta a tornare in campo contro lonel match del Picco valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita estremamente importante per i ragazzi di Maurizio Sarri, che potrebbero consolidare il loro secondo posto in classifica ed avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda la lista dei, ihanno un solo calciatore che, in caso di ammonizione, sarebbe costretto a saltare il prossimo turno contro il: si tratta del centrocampista Danilo Cataldi. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LazionewsEu : #Spezia - #Lazio , un diffidato biancoceleste - Aquila6811 : RT @LazioSpace: ?? Occhio ai diffidati: In casa #Lazio c’è un solo giocatore che in caso di cartellino giallo contro la Juventus sarebbe c… - LazioSpace : ?? Occhio ai diffidati: In casa #Lazio c’è un solo giocatore che in caso di cartellino giallo contro la Juventus s… -