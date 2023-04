Difende un'amica dalle molestie: picchiata da 5 uomini. 'Ero a terra e mi colpivano, nessuno è intervenuto' (Di venerdì 14 aprile 2023) 'Mi ha fatto più male l'indifferenza delle loro botte'. A quasi una settimana di distanza è ancora traumatizzata la donna di Monfalcone aggredita, la vigilia di Pasqua , da cinque uomini mentre era ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) 'Mi ha fatto più male l'indifferenza delle loro botte'. A quasi una settimana di distanza è ancora traumatizzata la donna di Monfalcone aggredita, la vigilia di Pasqua , da cinquementre era ...

