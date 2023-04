Dieci nuovi amministratori sul territorio bergamasco

(Di venerdì 14 aprile 2023) Si è concluso lo scorso sabato il 25esimo corso abilitante alla professione di amministratore condominiale ai sensi del DM140/2014 che ha riscosso un discreto successo, offrendo al, ricco di condomini, 10Condominiali, ampiamente formati e preparati per intraprendere la professione dell’amministratore condominiale. Il corso, della durata di 110 ore complessive oltre l’esame finale, si è svolto presso la Sede ANACI Bergamo riscontrando grande interesse tra i partecipanti. Terminato il corso, avendo ottenuto l’attestato di superamento dell’esame finale, i corsisti sono abilitati a svolgere la professione. Ricordiamo infatti che con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo, per tutti coloro che ambiscono ad intraprendere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroDalmazzo : @farted94 vabbè dai, questa è una semplificazione enorme visto che si chiede(va) unicamente un'integrazione dei nuo… - FasanoLiveCom : Benigni (FI) nomina dieci nuovi coordinatori regionali del movimento giovanile: eletto il fasanese Mario Schena per… - antonellaa262 : Iniziativa Quartiere Pulito: Dal prossimo 19 aprile il nuovo calendario degli interventi nelle dieci Municipalità.… - obsessedwithem : anche perché fossero nuovi concerti avrebbe prima dovuto annunciare data e luogo non i biglietti alle dieci di doma… - ilfoglio_it : Dal sesso ai lassativi, dall’ateismo alle pellicce, fino a Steve McQueen e la solitudine. Una raccolta sprezzante d… -

E la stessa considerazione sta rallentando iinvestimenti delle telco nelle reti mobili 5G: ... A queste evenienze finora le telco hanno risposto, da più dianni, tagliando i costi: hanno ...... per un weekend interamente dedicato al nostro Pianeta che vedrà coinvolte ancheuniversità ...come quello di ripulire l'ambiente dalla plastica e dai rifiuti dispersi o di piantumarealberi ...Una posta in gioco sempre più alta Game of Thrones, già dal suo debutto oltreanni fa, ha ... Ma la serie dedicata a Jon Snow Anche se la gran parte di questiprogetti ambientati nel ...

FI: Benigni nomina dieci nuovi coordinatori regionali del movimento ... OsservatorioOggi

Nuovi controlli della Guardia di finanza in dieci aziende del Macrolotto. Trovati capi di abbigliamento privi di ogni informazione su origine. e composizione. La merce avrebbe fruttato fino a 4 milion ...Finora la Commissione ha impedito fusioni e acquisizioni nel mercato europeo delle telecomunicazioni. Ma non ci sono più le risorse economiche per tenere in vita questa miriade di società. Per questo ...