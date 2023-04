Diario da bordo campo 13 04 23

Leggi su seriea24

(Di venerdì 14 aprile 2023) 13/04/2023Domani seduta di rifinitura pre garaProsegue la marcia di avvicinamento del gruppo biancorosso alla sfida contro il Como guidato da mister Longo, 33a giornata del campionato Serie BKT, in programma al San Nicola a partire dalle 14:00 di sabato 15 aprile. Questo pomeriggio, prima di scendere sul terreno dell’Antistadio, la squadra si è intrattenuta in sala video per la parte teorica, quindi, chi ha giocato un elevato minutaggio lunedì al ‘Druso’ si è intrattenuto in palestra per un lavoro di forza, il resto del gruppo ha svolto riscaldamento muscolare e lavoro atletico ad intensità crescente; l’intera squadra ha poi sostenuto esercitazioni specifiche sui calci piazzati, torelli e, a chiudere, lavoro finalizzato alle conclusioni a rete. Tabella di lavoro differenziato per Raffaele Maiello e Aurelien Scheidler. Per domani mattina ...