"Di Re ce n'è uno solo". La Boschi da Vespa irride Calenda. E lui sbrocca (Di venerdì 14 aprile 2023) "La verità è che Carlo Calenda ha scelto di non fare più il partito unico perché ha avuto paura di affrontare un congresso vero, aperto e inclusivo". Maria Elena Boschi, ospite di Bruno Vespa a Porta a porta su Rai 1, non la tocca piano a proposito della crisi ormai definitiva del Terzo Polo, scaricando tutte le colpe sul leader di Azione. "Noi abbiamo chiesto di fare un partito davvero aperto che non fosse la somma di Azione e Italia Viva - spiega la renziana -. Ma come può nascere un partito che sia democratico senza il confronto dal basso? L'alternativa ai congressi territoriali sono le nomine dall'alto e forse Calenda si aspettava una incoronazione, ma di Carlo incoronato ce ne sarà uno solo a Londra il 6 maggio", è il riferimento sarcastico al sovrano d'Inghilterra. Una battuta a cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) "La verità è che Carloha scelto di non fare più il partito unico perché ha avuto paura di affrontare un congresso vero, aperto e inclusivo". Maria Elena, ospite di Brunoa Porta a porta su Rai 1, non la tocca piano a proposito della crisi ormai definitiva del Terzo Polo, scaricando tutte le colpe sul leader di Azione. "Noi abbiamo chiesto di fare un partito davvero aperto che non fosse la somma di Azione e Italia Viva - spiega la renziana -. Ma come può nascere un partito che sia democratico senza il confronto dal basso? L'alternativa ai congressi territoriali sono le nomine dall'alto e forsesi aspettava una incoronazione, ma di Carlo incoronato ce ne sarà unoa Londra il 6 maggio", è il riferimento sarcastico al sovrano d'Inghilterra. Una battuta a cui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Maria Elena #Boschi: 'Forse #Calenda si aspettava un'incoronazione, ma di Carlo incoronato ce ne sarà uno solo a Lo… - chiamamematto : volevano tutti il flop di blanco totalmente no sense perché se uno spacca troppo va buttato giù per forza, invece h… - LauraPausini : Rivivi con me #Laura30: la maratona di 24 ore tra New York, Madrid e Milano, per festeggiare i nostri 30 anni di mu… - Devilcap : RT @xMarkness__: Stampa vergognosa Parlano del giallo di Kim come se fosse uno scandalo solo perché c’era un fallo prima su kvara ma Kim s… - surferinthewind : RT @LadyAfro17: 14 Aprile 2023, Stati Uniti SI CHIAMA SAM SMITH: CREDE DI ESSERE UN ARTISTA MA È SOLO UNO SCHERZO BIZZARRO DELLA NATURA, U… -