Devono farglielo capire Mediaset | bomba su Ilary Blasi | l' Isola dei veleni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ci sarà armonia o voleranno stracci traed il suo inviato in Honduras, Alvin? Manca poco alla nuova edizione de L'dei Famosi, al debutto lunedì sera su Canale 5 e la curiosità è tanta, dopo le presunte scaramucce degli ultimi mesi, sbandierate sui social proprio dall'inviato, palesemente irrigidito per alcune incomprensioni. Dopodiché, però, tutto è stato messo a tacere e, a ridosso dell'inizio dello show, lo stesso Alvin si è concesso a un'intervista del settimanale TeleSette. Non è mancata, però, anche in questo caso qualche frecciatina, soprattutto quando il giornalista chi ha chiesto se quest'anno il pubblico capirà bene le sfide che attendono i naufraghi: “Fino a prova contraria sono io quello che sa come funzionano ed erache non le capiva. Mi auguro che quest'anno capisca o ...