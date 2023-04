"Devono bruciare". La minaccia dei rom dopo lo sgombero (Di venerdì 14 aprile 2023) Operazioni di sgombero complicate invia Scarsellini a Torino da parte delle forze dell'ordine: liberati otto appartamenti occupati dai rom Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Operazioni dicomplicate invia Scarsellini a Torino da parte delle forze dell'ordine: liberati otto appartamenti occupati dai rom

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lookmeintheye_s : RT @xannypeep: questi giornalisti devono bruciare ma basta di dire “piace alle ragazzette” come se a tutte le donne piacessero solo e per f… - nikaquinze : @_Chiara_Mente_ I complici devo bruciare in quelle cazzo di fiamme. Devono morire come le merde. - siateliberi_ : RT @xannypeep: questi giornalisti devono bruciare ma basta di dire “piace alle ragazzette” come se a tutte le donne piacessero solo e per f… - asiiamara : RT @xannypeep: questi giornalisti devono bruciare ma basta di dire “piace alle ragazzette” come se a tutte le donne piacessero solo e per f… - emma_sa16 : RT @xannypeep: questi giornalisti devono bruciare ma basta di dire “piace alle ragazzette” come se a tutte le donne piacessero solo e per f… -

Sgombero delle occupazioni in via Scarsellini: 'Ci mandano via, bruciamo tutto' ' Adesso ci sbattono tutti fuori dalle case, devono bruciare'. L'accento è straniero, ma le parole sono scelte in un italiano accurato. Sono alcune delle persone che dalle prime ore di questa mattina sono state fatte sgomberare dalle case ... L'orrore senza fine della guerra tra Russia e Ucraina Lo Stato islamico non ha mai smesso neppure per un giorno di sgozzare, di decapitare, di bruciare ... Tutti devono reagire. Ogni leader. Perch è necessario agire ora e nessuno capirà se i leader non ... Termovalorizzatore Roma, diktat di Rampelli: "Prima la differenziata all'80% Troppo facile fare gli europeisti e gli ecologisti a chiacchiere e poi bruciare i rifiuti'. Quali ... Per forza la Regione e il Comune devono collaborare perché il ciclo deve essere gestito in maniera ... ' Adesso ci sbattono tutti fuori dalle case,'. L'accento è straniero, ma le parole sono scelte in un italiano accurato. Sono alcune delle persone che dalle prime ore di questa mattina sono state fatte sgomberare dalle case ...Lo Stato islamico non ha mai smesso neppure per un giorno di sgozzare, di decapitare, di... Tuttireagire. Ogni leader. Perch è necessario agire ora e nessuno capirà se i leader non ...Troppo facile fare gli europeisti e gli ecologisti a chiacchiere e poii rifiuti'. Quali ... Per forza la Regione e il Comunecollaborare perché il ciclo deve essere gestito in maniera ... "Ci mandano via, devono bruciare". La minaccia dei rom dopo gli ... ilGiornale.it