Detenzione illegale di cinghiali selvatici: assolto 44enne sannita (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto, davanti al Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Monaco, il processo a carico di Antonio Meccariello, di 44 anni, di Moiano, imprenditore agricolo, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. In particolare, Meccariello era imputato della Detenzione illegale di moltissimi esemplari vivi di specie selvatiche di cinghiali, in relazione a quanto rilevato nell’ottobre del 2019 dai Carabinieri Forestali di Airola. La vicenda si inquadra nell’annoso problema, che riguarda anche il Sannio, del sovrappopolamento di cinghiali, come conseguenza di decisioni che furono adottate diversi decenni fa dalla Regione Campania. Come è noto il sovrappopolamento ha determinato, negli anni, pericoli gravi per i cittadini anche in relazione alla circolazione stradale sul ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto, davanti al Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Monaco, il processo a carico di Antonio Meccariello, di 44 anni, di Moiano, imprenditore agricolo, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. In particolare, Meccariello era imputato delladi moltissimi esemplari vivi di specie selvatiche di, in relazione a quanto rilevato nell’ottobre del 2019 dai Carabinieri Forestali di Airola. La vicenda si inquadra nell’annoso problema, che riguarda anche il Sannio, del sovrappopolamento di, come conseguenza di decisioni che furono adottate diversi decenni fa dalla Regione Campania. Come è noto il sovrappopolamento ha determinato, negli anni, pericoli gravi per i cittadini anche in relazione alla circolazione stradale sul ...

