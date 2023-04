Detenuti per la realizzazione di lavori di pubblica utilità’, ecco l’accordo (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tutti hanno diritto a conquistarsi una seconda occasione. D’intesa con la Caritas, la Casa circondariale di Bellizzi e l’Ufficio per l’esecuzione della pena esterna, impiegheremo i Detenuti che ne abbiano i requisiti nella realizzazione di lavori di pubblica utilità per Avellino”. Così il sindaco del capoluogo, Gianluca Festa. “Il progetto, che avrà una durata di due anni, consentirà a loro di lavorare per la collettività ed alla città di beneficiare a costo zero di interventi che miglioreranno il decoro urbano – continua – I Detenuti saranno impegnati all’interno di un progetto dal grande valore sociale, e che segna ancora una volta l’impegno di questa Amministrazione sul duplice fronte dell’inclusione e della cura del quotidiano. Nessuno deve restare ai margini. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tutti hanno diritto a conquistarsi una seconda occasione. D’intesa con la Caritas, la Casa circondariale di Bellizzi e l’Ufficio per l’esecuzione della pena esterna, impiegheremo iche ne abbiano i requisiti nelladidiutilità per Avellino”. Così il sindaco del capoluogo, Gianluca Festa. “Il progetto, che avrà una durata di due anni, consentirà a loro di lavorare per la collettività ed alla città di beneficiare a costo zero di interventi che miglioreranno il decoro urbano – continua – Isaranno impegnati all’interno di un progetto dal grande valore sociale, e che segna ancora una volta l’impegno di questa Amministrazione sul duplice fronte dell’inclusione e della cura del quotidiano. Nessuno deve restare ai margini. ...

