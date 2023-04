Dessert al cioccolato in 5 minuti | goloso all’inverosimile!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 14 aprile 2023) Queste mini coppette cremose sono uno sfizio da non lasciarsi scappare. Si preparano senza forno in un quarto d’ora appena. Facili e veloci sono davvero invitanti e al primo assaggio, ve ne innamorerete perdutamente. Potete guarnirle con dei pezzetti di Kinder Bueno o di qualsiasi altro snackso siate fornite, soprattutto se volete offrirle ai piccoli di casa, per una merenda in allegria o per un buffet di compleanno. Li stupirete con la vostra creatività! Una volta pronte, si conservano in frigorifero per un massimo di 3 giorni. Potete, quindi, giocare d’anticipo, se volete servirli per una festicciola, ma attenzione, nel mentre potrebbero sparire dalla vostra vista per finire nei pancini di grandi e bambini!!! Poco male, sono perfetti anche preparati all’ultimo momento, per ospiti a sorpresa o per una coccola golosa! Che aspettate allora? Mettetevi al ...