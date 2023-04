Dessers castiga l' Empoli e la Cremonese spera ancora

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) CREMONA (ITALPRESS) – Laconquista la seconda vittoria consecutiva, una novità per questa stagione, e tiene accesa la fiamma dellanza per una corsa salvezza che restadura. L'iniezione di entusiasmo raccolta dalla trasferta di Genova ha condotto i grigiorossi a disputare una gara di grande attenzione e sofferenza. Passata in vantaggio dopo pochi minuti con, laha gestito bene la reazione dell'evitando grossi pericoli, ma non rinunciando ad attaccare per mettere al sicuro il punteggio. Zanetti alla vigilia della partita aveva parlato di unacamaleontica e in effetti Ballardini sorprende tutti schierando una inedita difesa a quattro e schierandosi specularmente all'. I grigiorossi col nuovo ...