Design e Sport da Medaglia d'Oro (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - ?Dal ciclismo al triathlon, passando agli sit-ski per sciatori disabili: quando Design e tecnologia si ispirano allo Sport. Una mostra e tanti incontri, con il patrocinio di Regione Lombardia e la presenza di atleti di fama tra cui la due volte olimpica (Londra 2012 e Rio 2016) Sara Bertolasi. Fuorisalone: da martedì 18 a domenica 23 aprile 2023 a Milano, in Piazza Città di Lombardia. Milano, 14 aprile 2023.Sarà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali a inaugurare martedì 18 aprile alle ore 18 la Design Week 2023 Palazzo Lombardia e il format byIdea Integrale, nell'ambito di Isola Design District. Aperto al pubblico da martedì 18 a domenica 23 aprile, dalle 11 alle 19, in Piazza Città diLombardia, sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - ?Dal ciclismo al triathlon, passando agli sit-ski per sciatori disabili: quandoe tecnologia si ispirano allo. Una mostra e tanti incontri, con il patrocinio di Regione Lombardia e la presenza di atleti di fama tra cui la due volte olimpica (Londra 2012 e Rio 2016) Sara Bertolasi. Fuorisalone: da martedì 18 a domenica 23 aprile 2023 a Milano, in Piazza Città di Lombardia. Milano, 14 aprile 2023.Sarà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali a inaugurare martedì 18 aprile alle ore 18 laWeek 2023 Palazzo Lombardia e il format byIdea Integrale, nell'ambito di IsolaDistrict. Aperto al pubblico da martedì 18 a domenica 23 aprile, dalle 11 alle 19, in Piazza Città diLombardia, sarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giordano_Design : Per una Festa della Donna meno romantica ma più pragmatica ?? Perché, si sa, nel lavoro, nello sport, nella vita di… - SocialPadel : Padel tra tecnologia e design: il primo campo disegnato da Pininfarina ?? - AdelFashionGr : Lo sportswear di lusso è firmato Plein Sport: futuristico, d'impatto e dal design che lascia senza parole. Oggi vi… - Salvato57069142 : ??Sei una mente creativa? ?? L’@UNESCO lancia il contest “Fit for Life Visual Design” per dare un’identità visiva a… - RobertaFazio7 : RT @SportGoverno: ??Sei una mente creativa? ?? L’@UNESCO lancia il contest “Fit for Life Visual Design” per dare un’identità visiva all’ini… -