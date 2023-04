Design e Sport da Medaglia d’Oro (Di venerdì 14 aprile 2023) ?Dal ciclismo al triathlon, passando agli sit-ski per sciatori disabili: quando Design e tecnologia si ispirano allo Sport. Una mostra e tanti incontri, con il patrocinio di Regione Lombardia e la presenza di atleti di fama tra cui la due volte olimpica (Londra 2012 e Rio 2016) Sara Bertolasi. Fuorisalone: da martedì 18 a domenica 23 aprile 2023 a Milano, in Piazza Città di Lombardia. Milano, 14 aprile 2023.Sarà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali a inaugurare martedì 18 aprile alle ore 18 la Design Week 2023 Palazzo Lombardia e il format by Idea Integrale, nell’ambito di Isola Design District. Aperto al pubblico da martedì 18 a domenica 23 aprile, dalle 11 alle 19, in Piazza Città di Lombardia, sarà l’anteprima di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) ?Dal ciclismo al triathlon, passando agli sit-ski per sciatori disabili: quandoe tecnologia si ispirano allo. Una mostra e tanti incontri, con il patrocinio di Regione Lombardia e la presenza di atleti di fama tra cui la due volte olimpica (Londra 2012 e Rio 2016) Sara Bertolasi. Fuorisalone: da martedì 18 a domenica 23 aprile 2023 a Milano, in Piazza Città di Lombardia. Milano, 14 aprile 2023.Sarà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali a inaugurare martedì 18 aprile alle ore 18 laWeek 2023 Palazzo Lombardia e il format by Idea Integrale, nell’ambito di IsolaDistrict. Aperto al pubblico da martedì 18 a domenica 23 aprile, dalle 11 alle 19, in Piazza Città di Lombardia, sarà l’anteprima di un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giordano_Design : Per una Festa della Donna meno romantica ma più pragmatica ?? Perché, si sa, nel lavoro, nello sport, nella vita di… - SocialPadel : Padel tra tecnologia e design: il primo campo disegnato da Pininfarina ?? - AdelFashionGr : Lo sportswear di lusso è firmato Plein Sport: futuristico, d'impatto e dal design che lascia senza parole. Oggi vi… - Salvato57069142 : ??Sei una mente creativa? ?? L’@UNESCO lancia il contest “Fit for Life Visual Design” per dare un’identità visiva a… - RobertaFazio7 : RT @SportGoverno: ??Sei una mente creativa? ?? L’@UNESCO lancia il contest “Fit for Life Visual Design” per dare un’identità visiva all’ini… -