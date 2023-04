Denatalità | De Curtis Sip cita Musk | “L' Italia sta scomparendo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - La significativa diminuzione delle nascite, progressivamente aumentata innegli ultimi decenni, rappresenta una delle problematiche più gravi ed urgenti da affrontare. In tempi brevi, infatti, potrebbe mettere in profonda crisi il futuro ed il mantenimento dello stato sociale, motivo per cui deve essere un tema prioritario nell'agenda delle forze politiche e del governo del nostro Paese. Elon, uno dei più noti ed importanti imprenditori del mondo, dopo la pubblicazione degli ultimi dati demografici dell'ISTAT ha recentemente affermato “Italy is disappearing!”. Già lo scorso anno sempreaveva commentato: “Il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione”. Instiamo assistendo a un cambiamento demografico senza precedenti. Si sta accentuando l'invecchiamento ...