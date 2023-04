Del Genio | “Theo è un simulatore seriale | doveva avere due gialli Chiedete scusa a Lozano”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PechinoExpress : C'è del genio, fine. #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - welikeduel : 'Tenga duro, Cavaliere!' Il cartoon di @makkox a #propagandalive - Agenzia_Ansa : Cinquant'anni senza Pablo Picasso, l'attualità del genio. Due mostre in Italia, oltre 60 nel mondo, celebrano la me… - CarieriF : RT @Gianni78605577: Secondo questo diversamente ideatore di lampi di genio di @NProcaccini, bisogna formare gli immigrati nelle fabbriche d… - CervigniU : RT @Gianni78605577: Secondo questo diversamente ideatore di lampi di genio di @NProcaccini, bisogna formare gli immigrati nelle fabbriche d… -

...spazio che combina le indagini di Pharoah Sanders e Don Cherry con lo strisciante nervosismo... a suo modo un'interpretazione glam delle tradizioni nguni , affidate a un turbolentoritmico), ...In un'intervista2016 al The Guardian diceva che l'avrebbe voluta proprio per quel momento: note vecchio stile per una rivoluzionaria, ma che sembrano mettere bene in chiaro che ildi Mary ...... Cini Boeri, GiancarloPiretti, Shigeaky Asahara , il famosissimo Octopus di DePas, D'Urbino e Lomazzi e il Luminator Barcellona, classe 1929, fruttodi Luciano Baldessari. E proprio quest'...

Del Genio: “Hanno dimenticato di chiamare simulatore uno seriale come Theo, meritava due gialli!” Tutto Napoli

Palazzo Madama Torino, come vedere dal vivo i restauri del monumento più antico e amato della città, maggior cantiere dei beni culturali ora in Italia ...Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan e l’arbitraggio di Kovacs ...