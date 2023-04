DEF, spinta al PIL dal PNRR: ecco i numeri (Di venerdì 14 aprile 2023) Con 83 si, 57 no e 6 astenuti, semaforo verde dell’Aula del Senato al decreto sulla governance del PNRR. Il provvedimento passa alla Camera e va convertito entro il 25 aprile. PNRR, spinta al PIL L’impatto del PNRR sul PIL si potrebbe tradurre in un 1% in più quest’anno, fino ad una potenziale spinta del 3,4% nel 2026, anno finale del Piano. È la stima contenuta nel Programma nazionale di Riforma allegato al Def. Nell’ipotesi di realizzazione integrale di tutti i progetti del Piano così come attualmente previsti, quest’anno il Pil risulterebbe più alto dell’1% rispetto allo scenario che non considera tali spese, nel 2024 la spinta sarebbe dell’1,8%, nel 2025 del 2,7%, nel 2026 del 3,4%. La valutazione considera solo le risorse per progetti aggiuntivi, non quelli che si sarebbero ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 aprile 2023) Con 83 si, 57 no e 6 astenuti, semaforo verde dell’Aula del Senato al decreto sulla governance del. Il provvedimento passa alla Camera e va convertito entro il 25 aprile.al PIL L’impatto delsul PIL si potrebbe tradurre in un 1% in più quest’anno, fino ad una potenzialedel 3,4% nel 2026, anno finale del Piano. È la stima contenuta nel Programma nazionale di Riforma allegato al Def. Nell’ipotesi di realizzazione integrale di tutti i progetti del Piano così come attualmente previsti, quest’anno il Pil risulterebbe più alto dell’1% rispetto allo scenario che non considera tali spese, nel 2024 lasarebbe dell’1,8%, nel 2025 del 2,7%, nel 2026 del 3,4%. La valutazione considera solo le risorse per progetti aggiuntivi, non quelli che si sarebbero ...

