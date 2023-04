Decreto migranti, governo verso stop a protezione speciale (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il governo si prepara ad abolire l'istituto della protezione speciale per i rifugiati. E intende farlo con l'approvazione di un emendamento di maggioranza al cosiddetto Decreto Cutro in tema di migranti. A confermarlo oggi da Milano è stato il sottosegretario leghista all'Interno Nicola Molteni. "Il nostro obiettivo comune è quello di evitare che le giuste necessità di proteggere stranieri perseguitati nei loro Paesi si trasformino, come è accaduto col governo giallo-rosso e col ministro Lamorgese, in sanatorie di fatto per tutti i clandestini che arrivano in Italia", spiegano i firmatari del sub-emendamento Pirovano, Lisei e Gasparri. L'emendamento di maggioranza "recepisce quelli della Lega che danno una stretta alla protezione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Ilsi prepara ad abolire l'istituto dellaper i rifugiati. E intende farlo con l'approvazione di un emendamento di maggioranza al cosiddettoCutro in tema di. A confermarlo oggi da Milano è stato il sottosegretario leghista all'Interno Nicola Molteni. "Il nostro obiettivo comune è quello di evitare che le giuste necessità di proteggere stranieri perseguitati nei loro Paesi si trasformino, come è accaduto colgiallo-rosso e col ministro Lamorgese, in sanatorie di fatto per tutti i clandestini che arrivano in Italia", spiegano i firmatari del sub-emendamento Pirovano, Lisei e Gasparri. L'emendamento di maggioranza "recepisce quelli della Lega che danno una stretta alla...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : ++ PIÙ ESPULSIONI E MENO ACCOGLIENZA: LA STRETTA DEL GOVERNO SUI MIGRANTI ++ Anche il Manifesto parla degli emenda… - elio_vito : E con gli emendamenti al decreto della Lega e del governo accadrà lo stesso, si accaniscono contro migranti e richi… - fratotolo2 : L’associazione finanziata da #Soros si prepara a combattere il decreto sull’immigrazione #migranti - ilfoglio_it : Presentati due sub emendamenti al decreto Cutro in conversione in Senato. Scontro fra Piantedosi e la Cei: 'Lo stat… - ManginiE : RT @globalistIT: -