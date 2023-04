Decaro a Piantedosi, servono rinforzi. Ministro, 'verrò a Bari' (Di venerdì 14 aprile 2023) Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha inviato una nota al Ministro degli Interni Piantedosi per segnalare la necessità di potenziare i presidi di contrasto ad alcuni fenomeni di illegalità che stanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Il sindaco di, Antonio, ha inviato una nota aldegli Interniper segnalare la necessità di potenziare i presidi di contrasto ad alcuni fenomeni di illegalità che stanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ImolaOggi : Criminalità a Bari, il sindaco Decaro a Piantedosi: 'servono rinforzi' - radiolasernews : Sindaco Decaro scrive a ministro Piantedosi per richiedere l’invio di maggiori unità per le Forze dell’Ordine - Telebari : Spaccate e spaccio a Bari, Decaro chiede al ministro Piantedosi più personale delle forze dell'ordine - #Bari… - Quoti_Puglia : Rinforzi per le forze dell'ordine: Decaro scrive al ministro Piantedosi - baritoday : Emergenza criminalità a Bari, Decaro scrive al ministro Piantedosi: 'Bisogna rafforzare la presenza della Polizia s… -