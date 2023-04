Decaro a Piantedosi | “Servono rinforzi a Bari”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 aprile 2023) Antonio– foto sito ufficiale Comune di– Il sindaco di, Antonio, ha inviato una nota al ministro degli Interniper segnalare la necessità di potenziare i presidi di contrasto ad alcuni fenomeni di illegalità che stanno interessando il tessuto sociale ed economico della città. Alla missiva il capo del Viminale ha già risposto – informa una nota del Comune di– ed ha garantito la sua presenza in città per partecipare ad un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sulle questioni sollevate. “Negli ultimi tempi – scrive il sindaco – il perpetrarsi di alcuni reati predatori particolarmente odiosi, come le ‘spaccate’ ai danni degli esercizi commerciali e lo spaccio di sostanze stupefacenti rende necessario un impegno ...