De Laurentiis vuole la diretta Rai per la festa scudetto (CorMez) (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri al Viminale si è discusso della festa scudetto del Napoli. Un incontro a cui hanno partecipato, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il prefetto Claudio Palomba e il questore di Napoli Alessandro Giuliano. Dal vertice è emersa soprattutto la necessità di una distensione tra i tifosi e il club, la ricerca di una tregua per lavorare con più serenità in vista dei festeggiamenti, appunto. Piantedosi ha spinto perché il prefetto convocasse un tavolo di confronto con De Laurentiis e gli ultras, tavolo che dovrebbe andare in scena domattina alle 12, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano scrive anche che De Laurentiis sta lavorando per una diretta tv in occasione della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri al Viminale si è discusso delladel Napoli. Un incontro a cui hanno partecipato, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli, Aurelio De, il prefetto Claudio Palomba e il questore di Napoli Alessandro Giuliano. Dal vertice è emersa soprattutto la necessità di una distensione tra i tifosi e il club, la ricerca di una tregua per lavorare con più serenità in vista dei festeggiamenti, appunto. Piantedosi ha spinto perché il prefetto convocasse un tavolo di confronto con Dee gli ultras, tavolo che dovrebbe andare in scena domattina alle 12, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano scrive anche che Desta lavorando per unatv in occasione della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #DeLaurentiis vuole la diretta Rai per la festa scudetto (CorMez) Il presidente del Napoli sta cercando di chiuder… - luca_s_cag : @markorusso69 De Laurentiis dice che vuole le royalties.... - NikySandermann : @matteograndi Okay, mettiamola cosi: si potrebbe accipere che #Milano non è #Napoli e quindi a casa propria ognuno… - lst_glc : RT @contrasti_sport: Qualche giorno fa, in seguito agli incidenti in Curva B durante Napoli-Milan, De Laurentiis ha (ri)proposto il 'modell… - PeppeMgl : 'Tradotto: De Laurentiis non può fare come vuole solo perché a livello sportivo le cose vanno molto bene' -