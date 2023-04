De Laurentiis-Ultras | la verità su ciò che sta accadendo in queste ore

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 14 aprile 2023) Uno dei temi più caldi del momento in casa Napoli, oltre alla vittoria dello Scudetto in arrivo, è sicuramente l’astio che si è creato tra il presidente Dee glipartenopei. Tanta curiosità nel sapere se nella gara di Champions contro il Milan, il tifo azzurro sarà quello che ha sempre contraddistinto il Maradona e che trasforma l’arena di Fuorigrotta in una bolgia. Nelle ultime ore pare che il presidente Deabbia preso il pallino del gioco in mano, scendendo personalmente in campo per provare a fare la pace con il tifo organizzato del Napoli. Detelefona gliStando ad alcune informazioni in possesso di SpazioNapoli, pare che il presidente Desi sia fatto dare i numeri di telefono dei capi dei gruppi organizzati ...