De Laurentiis sotto scorta | la decisione del Prefetto di Napoli

(Di venerdì 14 aprile 2023) Aurelio Depotrebbe avere unapiù numerosa, ildiha deciso di tutelare il presidente del club partenopeo. Il presidente della SSC, Aurelio De, potrebbe presto avere unapiù numerosa. La notizia è stata annunciata dalla redazione di TeleClub Italia e pare che lasia stata presa daldicome misura di precauzione. Probabilmente, la scelta è legata alla recente disputa tra Dee il tifo organizzato, ma al momento non sembrano esserci minacce concrete in vista. Dalineare l’impegno del ministro Piantedosi, che ha chiesto di evitare tensioni tra gli ultras e il presidente del ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sarà sotto scorta a partire dai prossimi giorni. E' quanto emerge negli ultimi minuti. De Laurentiis sotto scorta La misura sarebbe stata imposta dal Prefetto e sarebbe una forma di precauzione dopo la dura diatriba con il tifo organizzato.

