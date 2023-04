Daniil Medvedev attacca Zverev | “Vive nel suo mondo Io antisportivo? Si guardi allo specchio”

(Di venerdì 14 aprile 2023)è stato sconfitto da Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, salutando così la competizione in scena sulla terra rossa del Principato. Il russo ha ceduto al cospetto del danese, dopo che ieri si era reso protagonista di una pazzesca maratona contro il tedesco Alexander. Proprio il teutonico aveva criticato aspramente il rivale in conferenza stampa:“Prendo la correttezza e la sportività molto, molto sul serio. Sfortunatamente, non ha niente di tutto ciò. Cerca di fare tutto, quando è dietro. Come atleta, questo mi delude davvero”. Alexanderaveva poi proseguito, spiegando nel dettaglio quanto successo in campo: “Ci sono stati diversi momenti in cui ha avuto la sensazione che iniziassi a giocare meglio e cercasse di fare qualcosa ogni volta. Ovviamente si può ...

Continua la diatriba trae Alexander Zverev a Monte Carlo. Dopo le parole del tedesco, che aveva definito il russo un giocatore scorretto per il toilet break durante il match,ha risposto per le rime: .... Sconfitto da Holger Rune ai quarti di finale,fa autocritica ma non accetta che sia Zverev a puntare il dito. Poi analizza il proprio gioco su terra battuta: "Sto provando a cambiare, tirare piatto non funziona contro i migliori"

ATP Montecarlo, Daniil Medvedev contro il pubblico: “Non gioco finché non state zitti” OA Sport

Daniil Medvedev è stato sconfitto da Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, salutando così la competizione in scena sulla terra rossa del Principato. Il russo ha ceduto al ...Daniil Medvedev in conferenza stampa a Monte Carlo dopo il match perso contro Holger Rune ha parlato in generale della nuova generazione di tennisti, di cui fa parte anche Carlos Alcaraz: "Lui e ...