Dalmine | donna di 68 anni in bicicletta investita da un camion

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 aprile 2023). Grosso spavento per unadi 68, residente a, rimasta coinvolta in uno scontro con unmentre si trovava innella mattinata di venerdì (14 aprile), intorno alle 9. La dinamica è ancora in fase di accertamento: l’autocarro stava svoltando da via Betelli verso via 25 aprile, dove lastava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Lì è avvenuto l’urto, nel quale laha avuto la peggio: sul posto un’ambulanza, che ha trasportato lain codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. La Polizia Locale ha ultimato i rilievi del caso. La via è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti.