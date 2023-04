Dalla prossima stagione cambia il preparatore dei portieri: scelto Spinelli per il futuro (Di venerdì 14 aprile 2023) Un cambio importante nello staff interista del futuro, un innesto strategico che apre spiragli sul 2023 - 24. Indipendentemente da chi sarà l'allenatore, il ruolo di principale preparatore dei ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 aprile 2023) Un cambio importante nello staff interista del, un innesto strategico che apre spiragli sul 2023 - 24. Indipendentemente da chi sarà l'allenatore, il ruolo di principaledei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? A due mesi dalla conclusione del #FestivaldiSanremo, iniziano a girare i nomi che potrebbero affiancare Amadeus n… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni:'Dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e… - MarcelloChirico : La salomonica giustizia sportiva: squalifica curva #Lazio sospesa con la condizionale per cori antisemiti, curva… - sportli26181512 : Dalla prossima stagione cambia il preparatore dei portieri: scelto Spinelli per il futuro: Dalla prossima stagione… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, dalla prossima stagione cambia il preparatore dei portieri: scelto Spinelli per il futuro -