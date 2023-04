Dalla Juve all’Inter | la carta è Brozovic 

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 20… - realvarriale : Se vuole gliene giro un'altra di notizia, che magari le interessa di più. È il documento di Deloitte, società di re… - Fabio_Martini_ : Solo alla #juve un fallo di mano nettissimo di un difensore avversario che toglie la palla dalla porta diventa,dopo… - dissensototale : Niente di meno su @SkyTG24 il gol fatto sotto porta dalla Juve lo hanno mandato 5 ( cinque ) volte in replay - William25974572 : @viasyba Dipende purtroppo dalla mancanza di gioco.... Però sempre forza max e forza juve?? -

Ancora ospiti pericolosi con un cross insidiososinistra di Arthur Gomes ma Pogba in estirada anticipa Bellerin. Nel recupero Perin sale in cattedra salvando il risultato in due occasioni prima ...Al 73 laè però riuscita a passare sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Gatti, al suo primo gol in bianconero: da un crossdestra di Di Maria, è stato Vlahovic a colpire di testa verso ...LE PAGELLE DELLASZCZESNY 6,5 Si fa trovare pronto quando i portoghesi pigiano sull'... Non va mai in affanno, anche quando escesua comfort zone. Salva sulla linea una conclusione ...

Juve-Sporting Lisbona 1-0 rivivi la diretta: Gatti decide il match d'andata Corriere dello Sport

Nel tabellone di Europa League, dalla parte della Juve, 2-2 tra lo United e il Siviglia quasi tenutario ad honorem della Coppa. La Signora vuole prenotare una semifinale da sballo, magari con Pogba, ...Dusan Vlahovic, vista la stagione al di sotto delle aspettative, potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione ...