Dalla cultura dominante della sinistra a una nuova egemonia da costruire

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 aprile 2023) Non so se il grande filosofo Giovanni Gentile, al quale dobbiamo tra l’altro due dei benili più importantistorianazione, come la Treccani e il liceo classico, si sarà agitato un po’ nella tomba ad assistere alla sua celebrazione con qualche improvvisata citazione molto applaudita da Pingitore e Pippo Franco (a loro volta applauditissimi) all’evento sulladestra, “Pensare l’immaginario italiano. Stati Generalinazionale” svoltosi lo scorso 6 aprile. Un evento che avviene proprio mentre giustamente tanti italiani sono molto presi dagli esiti del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele. È stato infatti lui sin dal ’94 a sdoganare la destra in questo strano Paese. Così come è stato poi Gianfranco Fini a fare grandi ...